Сборная Украины по футзалу поблагодарила воинов ВСУ за возможность играть на чемпионате мира-2024

В субботу, 14 сентября, в Узбекистане стартует чемпионат мира по футзалу. За награды турнира будет бороться сборная Украины.

Накануне начала чемпионата мира-2024 по футзалу сборная Украины записала видео. В нем футболисты и главный тренер команды поблагодарили наших защитников и защитниц.

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Пламенное обращение игроков сборной Украины

На кадрах видеоролика со словами благодарности воинам ВСУ выступили Александр Сухов, Ростислав Семенченко, Петр Шотурма, Юрий Савенко, Михаил Зварич, Игорь Чернявский и Александр Педяш, а также наставник "сине-желтых" Александр Косенко.

"Сборная Украины сыграет на чемпионате мира. Однако мы осознаем, благодаря кому можем представлять нашу страну на мировой арене. Мы обязаны каждому и каждой, кто защищает нашу Родину.

Футзал и украинский спорт продолжают жить. Мы будем помнить всех, кто отдал в этой войне самое дорогое – свою жизнь.

Слава Украине. Героям слава", – говорится в обращении сборной.

Видео со словами благодарности игроков сборной Украины

Напомним, что сборная Украины попала в группу С, где встретится с командами Аргентины, Афганистана и Анголы. Первый матч "сине-желтые" сыграют 15 сентября против Аргентины.

Все матчи чемпионата мира, в том числе с участием Украины, эксклюзивно будут транслировать на платформах Суспільного.