По информации источников 24 Канала, этой ночью спецназовцы Службы поразили склад горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" и нефтебазы "Энемская" ООО "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт".

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Атакованные объекты обеспечивали топливом российскую армию

На этих объектах перерабатывали и хранили сырье и готовую продукцию, которая впоследствии шла на нужды российской армии. После серии попаданий дронов СБУ на обоих объектах начались пожары.

Удары СБУ по предприятиям, которые работают на ВПК России, уменьшают ресурсы, благодаря которым враг может вести войну, и заставляют страну-агрессора тратиться на восстановление инфраструктуры,

– отметили в СБУ.

К слову, возгорание на атакованных нефтебазах было таким мощным, что его успели зафиксировать спутники.