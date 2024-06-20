За інформацією джерел 24 Каналу в СБУ, цієї ночі спецпризначенці Служби вразили склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" та нафтобази "Енемська" ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт".

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Атаковані об'єкти забезпечували паливом російську армію

На цих об’єктах переробляли та зберігали сировину й готову продукцію, яка згодом йшла на потреби російської армії. Після серії влучань дронів СБУ на обох об’єктах розпочалися пожежі.

Удари СБУ по підприємствам, які працюють на ВПК Росії, зменшують ресурси, завдяки яким ворог може вести війну, та змушують країну-агресора витрачатись на відновлення інфраструктури,

– зазначили там.

До слова, загоряння на атакованих нафтобазах було таким потужним, що його встигли зафіксувати супутники.