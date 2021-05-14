Спецназовцы подразделения ЦСО "А" СБУ провели масштабные антитеррористические учения в Черном море. Они отработали освобождение захваченного "террористами" судна.

Перед тем, как начать операцию, сотрудники Службы безопасности разработали план действий и хорошо подготовились. В учениях задействовали водолазов, беспилотники и штурмовые группы.

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Отработали освобождение судна

Согласно замыслу, "террористы" захватили судно и собирались совершить теракт в прибрежной зоне. Его возможные последствия:

гибель мирных жителей;

экологическая и экономическая катастрофа в регионе.

Во время операции спецназовцам удалось задержать террористов, а заложников и судно – освободить.

СБУ отработала освобождение захваченного "террористами" судна: видео