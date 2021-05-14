СБУ в Чорному морі тренувалася звільняти захоплене "терористами" судно: відео
Спецпризначенці підрозділу ЦСО "А" СБУ провели масштабні антитерористичні навчання у Чорному морі. Вони відпрацювали звільнення захопленого "терористами" судна.
Джерело:пресслужба СБУ
Перед тим, як розпочати операцію, співробітники Служби безпеки розробили план дій та добре підготувались. У навчаннях задіяли водолазів, безпілотники та штурмові групи.
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Відпрацювали звільнення судна
Згідно з задумом, "терористи" захопили судно та мали намір скоїти теракт у прибережній зоні. Його можливі наслідки:
- загибель мирних жителів;
- екологічна та економічна катастрофа у регіоні.
Під час операції спецпризначенцям вдалося затримати терористів, а заручників і судно – звільнити.
СБУ відпрацювала звільнення захопленого "терористами" судна: відео
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