Служба безопасности Украины активно противодействует российским оккупантам и их муртадам на нашей территории. Правоохранители рассказали об успешных результатах своих спецопераций.
Читайте также : Если вы думаете, что нам не место в ЕС, то скажите это четко, - Зеленский о разногласиях с Рютте
Арест активов "Роснефти" и другие спецоперации
Как сообщили в СБУ, при их содействии удалось заблокировать деятельность энергокомпании, которая являлась частью российской группы "Роснефть". На ее активы в 20 миллионов гривен наложили арест, а действие всех лицензий было приостановлено.
На Харьковщине центр вражеской агентуры действовал под видом организации "казаков". СБУ удалось ликвидировать это российское гнездо.
В Черниговской области удалось обнаружить целую сеть боевых убежищ, которые оккупанты обустроили во время бегства. Все оружие правоохранители передали воинам ВСУ.
Жителя Бучи, во время оккупации решившего сотрудничать с рашистами, задержали в Кировоградской области. Теперь ему предстоит ответить за свое решение. Директор Старобельского райцентра занятости в Луганской области также решил подыграть российским оккупантам, ему объявлено подозрение.
Очередной приговор российскому агенту объявили в Закарпатье. Теперь мужчина, передавший россиянам данные об ВСУ в Харькове, будет сидеть за решеткой 15 лет.
Война России против Украины: коротко о последних событиях
- На временно оккупированных территориях россияне издеваются над мирным населением, нарушая все правила ведения войны и международные законы. Рашисты пытают людей, случаи изнасилования стали массовыми, а всех, кто не хочет принимать "русский мир", россияне уничтожают. Владимир Зеленский предположил, что россияне действуют "по учебникам нацистов".
- Приграничные районы Сумщины снова оказались под огнем российских оккупантов, враг гнал по Украине из минометов. К счастью, потерь в результате обстрелов нет , также россиянам не удалось повредить технику.
- В Донецкой ОВА подчеркнули, что слухи о том, что исчезнет электроснабжение – неправда. Кое-где сеть повреждают российские снаряды, но ее быстро чинят . Также всех мирных жителей призывают эвакуироваться и не подвергать свою жизнь опасности.