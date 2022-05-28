Служба безпеки України активно протидіє російським окупантам та їх посіпакам на нашій території. Правоохоронці розповіли про успішні результати своїх спецоперацій.

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Арешт активів "Роснефти" та інші спецоперації

Як повідомили в СБУ, за їх сприяння вдалося заблокувати діяльність енергокомпанії, яка була частиною російської групи "Роснефть". На її активи у 20 мільйонів гривень наклали арешт, а дію всіх ліцензій призупинили.

На Харківщині осередок ворожої агентури діяв під виглядом організації "козаків". СБУ вдалося ліквідувати це російське кубло.

У Чернігівській області вдалося виявити цілу мережу бойових схронів, які окупанти облаштували під час втечі. Усю зброю правоохоронці передали воїнам ЗСУ.

Жителя Бучі, який під час окупації вирішив співпрацювати з рашистами, затримали на Кіровоградщині. Тепер йому доведеться відповісти за своє рішення. Директор Старобільського райцентру зайнятості на Луганщині також вирішив підіграти російським окупантам, йому оголошено підозру.

Черговий вирок російському агенту оголосили на Закарпатті. Тепер чоловік, який передав росіянам дані про ЗСУ в Харкові, сидітиме за ґратами 15 років.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

На тимчасово окупованих територіях росіяни знущаються з мирного населення, порушуючи усі правила ведення війни та міжнародні закони. Рашисти катують людей, випадки зґвалтування стали масовими, а усіх, хто не хоче приймати "русскій мір", росіяни знищують. Володимир Зеленський припустив, що росіяни діють "за підручниками нацистів".

Прикордонні райони Сумщини знову опинилися під вогнем російських окупантів, ворог гатив по Україні з мінометів. На щастя, втрат внаслідок обстрілів немає, також росіянам не вдалося пошкодити техніку.

В Донецькій ОВА наголосили, що чутки про те, що зникне електропостачання – неправда. Подекуди мережу пошкоджують російські снаряди, але її швидко лагодять. Також усіх мирних мешканців закликають евакуюватися та не наражати своє життя на небезпеку.

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