Російські окупанти практично щодня обстрілюють прикордоння Сумщини. Вогонь вони відкривають зі своєї території.

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Військові розповіли, чи є втрати внаслідок атаки

О 10:19 ворог відкрив вогонь, ймовірно, з мінометів калібру 120-міліметрів. Спостерігачі зафіксували 10 вибухів у напрямку Бояро-Лежачів.

На щастя, втрат серед особового складу українських прикордонників немає. Також відомо, що ворог не пошкодив техніку.

Ніч на Сумщині була дуже напруженою

Голова Сумської обласної військової адміністрації розповів Дмитро Живицький розповів, що ніч в регіоні була дуже важкою. Окупанти обстрілювали Сумщину опівночі до 4 години ранку. Вони гатили з мінометів по території Зноб-Новгородської громади. Загалом зафіксували близько 6 "прильотів".

Крім того, ворог вів артилерійський обстріл Есманської громади. На околицях Бачівська зафіксували близько 30 "прильотів".

По Путивльській громаді окупанти завдали ракетного удару. Снаряд влучив у сільськогосподарське підприємство. Один з корпусів зруйнований вщент разом з обладнанням. Потужна вибухова хвиля пошкодила й сусідні корпуси. Наразі підрахувати суму збитків неможливо.

На щастя, внаслідок нічних обстрілів ніхто з місцевих мешканців не загинув.

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