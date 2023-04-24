Экс-исполняющего обязанности командира одной из частей Сил специальных операций подозревают в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. СМИ со ссылкой на источники в СБУ сообщили, что его задержали.
Заметьте Военный, из-за которого враг атаковал "Канатово", скрывается от следствия
Что известно о задержании Червинского
СБУ задержала бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского по делу о ракетном обстреле Россией аэродрома "Канатово",
– говорится в сообщении.
По данным источников в Службе безопасности Украины, это произошло 24 апреля в Тернопольской области.
Следует отметить, что буквально 21 апреля глава СБУ Василий Малюк сообщил, что Роман Червинский скрывается от следствия.
Потому что человек, который раньше очень любил давать интервью и заниматься личным пиаром, скрывается от следствия, не приходит на допросы и даже отсутствует по месту жительства,
– рассказал Малюк.
Он также добавил, что Червинский фактически дезертир. Ведь он уже 8 месяцев не появляется на службе. По этому факту ГБР открыло дело.
Что известно об обстреле Россией аэропорта "Канатово"
- СБУ сообщила, что по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области Россия нанесла массированный ракетный удар 23 июля 2022 года.
- По данным следствия, это произошло из-за самовольных действий отдельных военнослужащих, решивших провести так называемую "спецоперацию" – завербовать российского пилота и завладеть самолетом воздушно-космических сил России. Оккупант якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины.
- "Операцию" проводили, несмотря на замечания СБУ и без согласования с соответствующими государственными органами. Как оказалось, данные позволили России ракетами обстрелять аэродром "Канатово".
- В результате удара погиб командир воинской части, получили ранения 17 украинских защитников. Также враг полностью уничтожил 2 боевых истребителя Воздушных сил ВСУ. Кроме того, взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения.