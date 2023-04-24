Ексвиконувача обов'язків командира однієї із частин Сил спеціальних операцій підозрюють в перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ повідомили, що його затримали.
Зауважте Військовий, через якого ворог атакував "Канатове", переховується від слідства
Що відомо про затримання Червінського
СБУ затримала колишнього виконуючого обов'язки командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського у справі про ракетний обстріл Росією аеродрому "Канатове",
– мовиться в повідомленні.
За даними джерел в Службі безпеки України, це відбулось 24 квітня у Тернопільській області.
Варто зазначити, що буквально 21 квітня глава СБУ Василь Малюк повідомив, що Роман Червінський переховується від слідства.
Бо людина, яка раніше дуже любила давати інтерв'ю і займатися особистим піаром, переховується від слідства, не приходить на допити та навіть відсутня за місцем проживання,
– розповів Малюк.
Він також додав, що Червінський фактично є дезертиром. Адже він вже 8 місяців не з'являється на службі. За цим фактом ДБР відкрило справу.
Що відомо про обстріл Росією аеропорту "Канатове"
- СБУ повідомила, що по аеродрому "Канатове", що у Кіровоградській області, Росія завдала масованого ракетного удару 23 липня 2022 року.
- За даними слідства, це трапилось через самовільні дії окремих військовослужбовців, які вирішили провести так звану "спецоперацію" – завербувати російського пілота та заволодіти літаком повітряно-космічних сил Росії. Окупант нібито погодився на пропозицію перейти на бік України.
- "Операцію" проводили, попри зауваження СБУ та без узгодження з відповідними державними органами. Як виявилось, дані дали змогу Росії ракетами обстріляти аеродром "Канатове".
- Внаслідок удару загинув командир військової частини, зазнали поранень 17 українських захисників. Також ворог повністю знищив 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ. Окрім того, злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.