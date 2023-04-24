Ексвиконувача обов'язків командира однієї із частин Сил спеціальних операцій підозрюють в перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ повідомили, що його затримали.

Зауважте Військовий, через якого ворог атакував "Канатове", переховується від слідства

Що відомо про затримання Червінського

СБУ затримала колишнього виконуючого обов'язки командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського у справі про ракетний обстріл Росією аеродрому "Канатове",

– мовиться в повідомленні.

За даними джерел в Службі безпеки України, це відбулось 24 квітня у Тернопільській області.

Важливо. Редакція 24 Каналу намагається отримати офіційний коментар Служби безпеки України.

Варто зазначити, що буквально 21 квітня глава СБУ Василь Малюк повідомив, що Роман Червінський переховується від слідства.

Бо людина, яка раніше дуже любила давати інтерв'ю і займатися особистим піаром, переховується від слідства, не приходить на допити та навіть відсутня за місцем проживання,

– розповів Малюк.

Він також додав, що Червінський фактично є дезертиром. Адже він вже 8 місяців не з'являється на службі. За цим фактом ДБР відкрило справу.

Що відомо про обстріл Росією аеропорту "Канатове"