СБУ наращивает количество ударов по территории России, под прицелом – НПЗ и аэродромы, – эксперт

Служба безопасности Украины наращивает количество ударов по территории России. Основной целью атак дронов становятся НПЗ и аэродромы врага.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний. Эксперт отмечает, что удары дронов СБУ по НПЗ уже нанесли России ущерб на миллиарды долларов.

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"Пентагон заявил, что 14% нефтеперерабатывающих мощностей россиян уже выведены из строя. Дроны службы нанесли уже более 20 ударов по НПЗ врага. Некоторые НПЗ подверглись повторной атаке как раз после завершения ремонта. Отмечу, что дроны наносят удары по тем частям НПЗ, где использовано больше всего компонентов западного оборудования. России крайне трудно их заменить", – акцентирует политолог.

Также Загородний отмечает пользу ударов СБУ по аэродромам врага.

Российские "военкоры" жалуются, что Россия потеряла на земле больше авиации, чем в воздухе, и понесла многомиллиардные убытки. А главное, что врагу будет трудно за короткое время восстановить парк самолетов. Почему для нас это важно? Больше уничтоженных российских самолетов – меньше вражеских КАБов, которые они сбрасывают. КАБы – одна из главных проблем, с которой сталкиваются ВСУ на фронте. Также россияне уничтожают самолетами города украинского Донбасса, сбрасывают бомбы на Харьков и область. Удары по аэродромам существенно сокращают боевой потенциал российской авиации,

– подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что это уже вторая атака дронов СБУ на военный аэродром "Кущевская" и Славянский НПЗ за последние три недели.

"Тогда на аэродроме были поражены самолеты россиян, а на НПЗ попали в ректификационную и атмосферную колонны. То, что СБУ наращивает количество ударов по НПЗ и аэродромах россиян – важный фактор в войне. После мощной атаки на ряд объектов в ночь на 17 мая проведена еще одна серия атак. И в том, что интенсивность ударов будет нарастать, у меня лично сомнений нет", – резюмирует Загородний.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 19 мая целями дронов СБУ стали военный аэродром "Кущевская" и Славянский НПЗ в Краснодарском крае России. На аэродроме находились десятки различных самолетов, которые атакуют украинские позиции на фронте: Су-34, Су-25, Су-27, МиГ-29. Руководство Славянского НПЗ заявило, что после нескольких громких прилетов завод остановил свою работу и они сейчас оценивают убытки.