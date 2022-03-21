В ведомстве отметили, что помимо распространения пророссийских нарративов в украинском информпространстве эти телеграм-каналы публикуют фейки, откровенные провокации и видео с мест обстрелов наших городов российскими ракетами.

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СБУ неоднократно предупреждала граждан, что все эти ресурсы координируются спецслужбами РФ,
– говорится в сообщении.

Список вражеских телеграм-каналов

  1. "Легитимный";
  2. "Резидент";
  3. "Шептун";
  4. "Картель";
  5. "Сплетница";
  6. "Черный квартал";
  7. "Политический расклад";
  8. "Нетипичное Запорожье";
  9. "Тремпель Харьков";
  10. "Одесский фраер";
  11. "Днепр live";
  12. "Николаев Live";
  13. "Херсон Live".

В СБУ подчеркнули, что их материалы являются частью психологических и информационных спецопераций, осуществляемых РФ.

"Итак, в очередной раз призываем вас не доверять этим и другим пропагандистским ресурсам, не распространять их публикации и не способствовать врагу. Доверяйте проверенным и официальным источникам информации", – сообщили в Службе безопасности.

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