У відомстві зазначили, що крім поширення проросійських наративів в українському інформпросторі ці телеграм-канали публікують фейки, відверті провокації та відео з місць обстрілів наших міст російськими ракетами.

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СБУ неодноразово попереджала громадян, що всі ці ресурси координуються спецслужбами РФ,

– йдеться в повідомленні.

Список ворожих телеграм-каналів

"Легитимный"; "Резидент"; "Шептун"; "Картель"; "Сплетница"; "Чорний квартал"; "Политический расклад"; "Нетипичное Запорожье"; "Тремпель Харьков"; "Одесский фраер"; "Днепр live"; "Николаев live"; "Херсон live".

В СБУ наголосили, що їхні матеріали є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює РФ.

"Тож вкотре закликаємо вас не довіряти цим та іншим пропагандистським ресурсам, не поширювати їхні публікації та не сприяти ворогу. Довіряйте перевіреним та офіційним джерелам інформації", – повідомили в Службі безпеки.

Це жахливий експеримент над людьми, – журналіст з Британії про те, як пропаганда зіпсувала росіян – дивитись відео