Так что не доверяйте непроверенным источникам. Доверяйте официальным страницам органов государственной власти и проверенным годами СМИ, подчеркнул журналист и нардеп Сергей Лещенко.

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СБУ привело пример фейка, который будет распространяться в ближайшее время.

В сети может появиться видео, якобы записанное в секретных тюрьмах СБУ и ЦРУ. В этих тюрьмах будут якобы пленники, роль которых будут исполнять боевики из ОРДЛО, бывшие дезертиры и предатели.

Обратите внимание

Это не в первый раз, когда агрессоры используют такую ​​тактику. Еще в мирные времена пророссийские телеканалы и каналы Медведчука распространяли фейки о секретных лабораториях США в Украине, которые якобы проводят эксперименты над украинскими гражданами.

Этот фейк был неоднократно опровергнут, но информационная пропаганда состоит в том, чтобы повторять ее снова и снова.

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