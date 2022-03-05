Сергей Лещенко в комментариях 24 каналу сообщил, что Главное управление разведки Министерства обороны предупредило о массовом вбросе фейков.

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Поэтому не доверяйте информации из непроверенных источников, стоит доверять только правдивым СМИ и официальным страницам органов государственной власти.

Кроме того, СБУ дала конкретный список того, какими могут быть фейки от россиян. Какие фейки распространяют оккупанты:

Якобы заключенные украинцы, попавшие в плен, передадут "видео из секретных тюрем СБУ" . Однако роль "заключенных" для этой постановки возьмут на себя боевики ОРДЛО из бывших военных дезертиров или преступников.

. Однако роль "заключенных" для этой постановки возьмут на себя боевики ОРДЛО из бывших военных дезертиров или преступников. В соцсетях враги создают множество фейковых страниц украинских органов власти. А на них – якобы наши "чиновники" или "военные" под угрозой физического насилия призывают сотрудничать с оккупантами или рассказывают о капитуляции Киева.

Также враг ретранслирует росТВ через захваченное телекоммуникационное оборудование в Херсоне и Мелитополе. Включать и слушать эту пропаганду не стоит, потому что это вредно для здоровья. Как и читать российские методички с "правилами для освобожденных территорий Украины".

А ключевой фейк прошлых суток, по словам Лещенко, это то, что президент Украины Владимир Зеленский покинул государство.

К слову, со списком официальных источников информации вы можете ознакомиться здесь. Берегите себя от фейков и дезинформации.