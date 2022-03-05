Народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко у коментарях 24 каналу повідомив, що Головне управління розвідки Міністерства оборони попередило про масовий вкид фейків.
До теми На окупованих територіях Донбасу — масова паніка, ватажки готуються до втечі
Тому не довіряйте інформації з неперевірених джерел, варто довіряти лише правдивим ЗМІ та офіційним сторінкам органів державної влади.
Крім того, СБУ дала конкретний перелік того, якими можуть бути фейки від росіян. Які фейки поширюють окупанти
- Нібито ув’язнені українці, котрі потрапили в полон ЗСУ, передадуть "відео з секретних тюрем СБУ". Проте роль "ув’язнених" для цієї постановки візьмуть на себе бойовики ОРДЛО із колишніх військових дезертирів чи злочинців.
- У соцмережах вороги створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. А на них – нібито наші "посадовці" чи "військові" під загрозою фізичного насильства закликають співпрацювати з окупантами чи розповідають про капітуляцію Києва.
- Також ворог ретранслює росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання у Херсоні та Мелітополі. Вмикати й слухати цю пропаганду не варто, бо це шкідливо для здоров’я. Як і читати російські методички з "правилами для звільнених територій України".
А ключовий фейк минулої доби, за словами Лещенка, це те, що Президент України володимир Зеленський покинув державу.
До слова, з переліком офіційних джерел інформації ви можете ознайомитися тут. Бережіть себе від фейків та дезінформації.