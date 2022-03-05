Народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко у коментарях 24 каналу повідомив, що Головне управління розвідки Міністерства оборони попередило про масовий вкид фейків.

До теми На окупованих територіях Донбасу — масова паніка, ватажки готуються до втечі

Тому не довіряйте інформації з неперевірених джерел, варто довіряти лише правдивим ЗМІ та офіційним сторінкам органів державної влади.

Крім того, СБУ дала конкретний перелік того, якими можуть бути фейки від росіян. Які фейки поширюють окупанти

Нібито ув’язнені українці, котрі потрапили в полон ЗСУ, передадуть "відео з секретних тюрем СБУ" . Проте роль "ув’язнених" для цієї постановки візьмуть на себе бойовики ОРДЛО із колишніх військових дезертирів чи злочинців.

. Проте роль "ув’язнених" для цієї постановки візьмуть на себе бойовики ОРДЛО із колишніх військових дезертирів чи злочинців. У соцмережах вороги створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. А на них – нібито наші "посадовці" чи "військові" під загрозою фізичного насильства закликають співпрацювати з окупантами чи розповідають про капітуляцію Києва.

Також ворог ретранслює росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання у Херсоні та Мелітополі. Вмикати й слухати цю пропаганду не варто, бо це шкідливо для здоров’я. Як і читати російські методички з "правилами для звільнених територій України".

А ключовий фейк минулої доби, за словами Лещенка, це те, що Президент України володимир Зеленський покинув державу.

До слова, з переліком офіційних джерел інформації ви можете ознайомитися тут. Бережіть себе від фейків та дезінформації.