Тож не довіряйте неперевіреним джерелам. Довіряйте офіційним сторінкам органів державної влади та лише перевіреним роками ЗМІ, наголосив журналіст та нардеп Сергій Лещенко.

До теми Головне управління розвідки Міноборони попереджає про масовий вкид фейків

СБУ навело приклад фейку, який буде поширюватись найближчим часом

В мережі може з'явитися відео, яке начебто було записане в секретних тюрмах СБУ і ЦРУ. В цих тюрмах будуть начебто полонені, роль яких будуть виконувати бойовики з ОРДЛО, колишні дезертири та зрадники.

Зверніть увагу

Це не вперше, коли агресори використовують таку тактику. Ще в мирні часи проросійські телеканали та канали Медведчука поширювали фейки про секретні лабораторії США в Україні, які нібито проводять експерименти над українськими громадянами.

Цей фейк був неодноразово спростований, але інформаційна пропаганда полягає в тому, щоб повторювати її знову і знову.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!