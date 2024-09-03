СБУ не проверяла Гладкого перед назначением командующим Беспилотными силами: запрос не получали

Служба безопасности Украины не проверяла Романа Гладкого перед назначением командующим Беспилотными силами ВСУ. Как, выяснилось, в СБУ не было направлено соответствующего запроса.

В то же время процедура назначения не предусматривает дополнительных проверок. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии 24 Каналу.

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Почему СБУ не проверяла Гладкого перед назначением

Как напомнили в СБУ, согласно действующему законодательству начальник штаба Командования Сил беспилотных систем назначается приказом Министра обороны по представлению Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

В пресс-службе пояснили, что эта процедура не предусматривает обязательных дополнительных проверок или согласований со Службой безопасности и является внутренним кадровым решением руководства Вооруженных Сил Украины.

Таким образом, Служба безопасности не получала соответствующих запросов и не проводила проверку Романа Гладкого перед назначением на должность начальника штаба Командования Сил беспилотных систем,

– рассказали там.

Накануне стало известно, что на комитете безопасности Рады решили обратиться в Службу безопасности Украины, чтобы и проверила начальника штаба Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Романа Гладкого, поскольку к нему встал ряд вопросов.