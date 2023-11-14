Задержание народного депутата Дубинского стало результатом разоблачения Службой сети, которая готовила основу для российского вторжения. Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

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СБУ сажает персонажей "кремлевского театра марионеток"

Эксперт отмечает, что Дубинский является очередным топфигурантом пророссийской сети, разгромленной СБУ Малюка.

Шуфрич, Богуслаев, Паша "Мерседес" и многие другие персонажи "кремлевского театра марионеток" уже сидят. Теперь дошел черед до Буратино – агента на 10 миллионов долларов (именно столько выделили на проект в Кремле, по данным следствия). Дубинский входил в сеть агентов вместе с беглым экснардепом Деркачем и экспрокурором Куликом,

– подчеркнул политолог.

"СБУ обезглавливает верхушку сети, которая готовила основу для российского вторжения. Задача Дубинского, Деркача и других заключалась в подрыве взаимоотношений Украины с ключевым партнером – США. Группа отрабатывала месседжи россиян в медиаполе. Цель – сделать тему Украины максимально токсичной для американского истеблишмента. Вашингтон не должен помогать токсичной стране после полномасштабного вторжения. Агенты Деркач и Буратино миссию провалили", – акцентирует Загородний.

По его словам, СБУ стала силой, которая эффективно нейтрализует влияние агентов врага. А также закрывает тех, о ком "все всё знали", но не могли ничего поделать. Теперь подозрения имеют вполне обозримое юридическое измерение, резюмировал эксперт.

К слову, раньше Служба безопасности собрала доказательства государственной измены со стороны Дубинского, который осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу России и действовал под позывным "Буратино".