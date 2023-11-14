Затримання народного депутата Дубінського стало результатом викриття Службою мережі, яка готувала підґрунтя для російського вторгнення. Про це пише політолог Тарас Загородній.

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СБУ саджає персонажів "кремлівського театру маріонеток"

Експерт наголошує, що Дубінський є черговим топфігурантом проросійської мережі, розгромленої СБУ Малюка.

Шуфрич, Богуслаєв, Паша "Мерседес" та багато інших персонажів "кремлівського театру маріонеток" вже сидять. Тепер дійшла черга до Буратіно – агента на 10 мільйонів доларів (саме стільки виділили на проєкт у Кремлі, за даними слідства). Дубінський входив до мережі агентів разом з біглим екснардепом Деркачем та експрокурором Куликом,

– підкреслив політолог.

"СБУ обезголовлює верхівку мережі, яка готувала підґрунтя для російського вторгнення. Завдання Дубінського, Деркача та інших полягало у підриві взаємин України з ключовим партнером – США. Група відпрацьовувала меседжі росіян у медіаполі. Мета – зробити тему України максимально токсичною для американського істеблішменту. Очевидно, Вашингтон не мав допомагати токсичній країні після повномасштабного вторгнення. Агенти Деркач і Буратіно місію провалили", – акцентує Загородній.

За його словами, СБУ стала силою, яка ефективно нейтралізує вплив агентів ворога. А також закриває тих, про кого "всі все знали", але не могли нічого зробити. Тепер підозри мають цілком осяжний юридичний вимір, резюмував експерт.

До слова, раніше Служба безпеки зібрала докази державної зради з боку Дубінського, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Росії і діяв під позивним "Буратіно".