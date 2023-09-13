СБУ обезвреживает новых "агентов в рясах", – эксперт о резонансном задержании в Одессе

СБУ продолжает задерживать "агентов в рясах" из УПЦ (МП), обезвреживая ключевую сеть российских агентов. Именно они, по мнению экспертов, являлись наиболее дисциплинированной структурой влияния государства-агрессора.

Об этом пишет политолог, экснардеп Александр Черненко. По его мнению, сейчас СБУ эффективно обезвреживает данную сеть.

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"Святые отцы" имеют достаточно разноплановую профессию. Здесь и наводчики, и агитаторы за "прекрасный русский мир", и простые информаторы. И вот новый криминальный профиль. СБУ обезвредила нового "агента в рясе", которого Россия использовала для гибридной войны. Задержан эксдиакон УПЦ (МП), который отправлял ухилянтов за границу под видом "церковных миссионеров". Переправляя уклонян-миссионеров не только выполнял "задачу центра", но и зарабатывал на собственный "завод". Услуга стоила по 4 500 условных единиц из носа,

– пишет эксперт.

По мнению политолога, к моменту начала полномасштабного вторжения УПЦ (МП) была крупнейшей и наиболее дисциплинированной структурой влияния России у нас в стране.

Представители УПЦ (МП) много лет занимались разнообразной подрывной деятельностью. Это был один из главных инструментов влияния со стороны России на значительную часть украинского общества. Служба сейчас разгребает "авгиевые конюшни" проблем, которые государство, к сожалению, игнорировало более 30 лет. И делает это жестко и точно,

– подчеркивает экснардеп.

Он добавляет, что пропагандисты пытаются использовать эту историю в свою пользу.

"Действовать приходится осторожно. "Росиелюбы" на Западе пытается преподнести эту историю как борьбу с определенной конфессией. В СБУ настаивают, что речь идет только о разоблачении агентов, которых в УПЦ (МП) инфильтрировано очень много. Цитата главы СБУ Малыша о том, что «"наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но они не освобождают изменников от законного наказания", следует раздать всем священникам УПЦ (МП). Лишним не будет", – резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала эксдиакона УПЦ (МП), который отправлял уклоняющихся за границу под видом "церковных миссионеров".