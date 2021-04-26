СБУ обнаружила межрегиональную преступную группировку: фото с задержания и обысков дельцов
Служба безопасности Украины поймала межрегиональную группу преступников. Они занимались незаконной переправкой иностранцев и украинцев в страны Евросоюза.
Источник:СБУ
Преступники изготавливали поддельные паспорта европейских государств, а также трудовые контракты. Этим они занимались в течение 3 последних лет.
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Подробно о преступной схеме
В месяц у преступников было от 5 до 10 клиентов. Поддельный паспорт у них стоил 2,5 тысячи долларов, а трудовой договор – от 600 до 800 долларов.
Во время обыска конфисковали деньги и поддельные документы / Фото СБУ
Что обнаружили при обысках
Правоохранители обыскали дома участников группировки, а также помещения, где изготавливали фальшивые документы в Черкасской и Закарпатской областях. Во время обысков изъяли:
- поддельные паспорта и трудовые контракты;
- средства связи и черновые записи;
- наличные, якобы полученные за преступление.
У дельцов было немало наличных / Фото СБУ
Дельца поймали "на горячем"
Организатора преступной системы задержали "на горячем" в Киевской области. Он передавал иностранцам 2 поддельных паспорта ЕС. Сейчас о подозрении сообщили 2 участникам группировки.
Мужчину поймали с поличным / Фото СБУ
Вещи организатора группировки обыскали / Фото СБУ
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