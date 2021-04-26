Служба безопасности Украины поймала межрегиональную группу преступников. Они занимались незаконной переправкой иностранцев и украинцев в страны Евросоюза.

Преступники изготавливали поддельные паспорта европейских государств, а также трудовые контракты. Этим они занимались в течение 3 последних лет.

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Подробно о преступной схеме

В месяц у преступников было от 5 до 10 клиентов. Поддельный паспорт у них стоил 2,5 тысячи долларов, а трудовой договор – от 600 до 800 долларов.



Во время обыска конфисковали деньги и поддельные документы / Фото СБУ

Что обнаружили при обысках

Правоохранители обыскали дома участников группировки, а также помещения, где изготавливали фальшивые документы в Черкасской и Закарпатской областях. Во время обысков изъяли:

поддельные паспорта и трудовые контракты;

средства связи и черновые записи;

наличные, якобы полученные за преступление.



У дельцов было немало наличных / Фото СБУ

Дельца поймали "на горячем"

Организатора преступной системы задержали "на горячем" в Киевской области. Он передавал иностранцам 2 поддельных паспорта ЕС. Сейчас о подозрении сообщили 2 участникам группировки.



Мужчину поймали с поличным / Фото СБУ