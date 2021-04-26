СБУ виявила міжрегіональне злочинне угрупування: шокуючі фото з затримання та обшуків ділків
Служба безпеки України спіймала міжрегіональну групу злочинців. Вони займались незаконним переправленням іноземців та українців до країн Євросоюзу.
Джерело:СБУ
Злочинці виготовляли підроблені паспорти європейських держав, а також трудові контракти. Цим вони займались протягом 3 останніх років.
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Детально про злочинну схему
На місяць злочинці мали від 5 до 10 клієнтів. Підроблений паспорт у них коштував 2,5 тисячі доларів, а трудовий контракт – від 600 до 800 доларів.
При обшуках конфіскували гроші та підробні документи / Фото СБУ
Що виявили при обшуках
Правоохоронці обшукали домівки учасників угрупування, а також приміщення, де виготовляли та виробляли фальшиві документи у Черкаській та Закарпатській областях. Під час обшуків вилучили:
- підроблені паспорти і трудові контракти;
- засоби зв'язку та чорнові записи;
- готівку, начебто отриману за злочин.
У ділків було чимало готівки / Фото СБУ
Ділка спіймали "на гарячому"
Організатора злочинної системи затримали "на гарячому" на Київщині. Він передавав іноземцям 2 підроблені паспорти ЄС. Наразі про підозру повідомили 2 учасникам угрупування.
Чоловіка спіймали на гарячому / Фото СБУ
Речі організатора угрупування обшукали / Фото СБУ
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