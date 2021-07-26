Провели массовые обыски

Работники Службы безопасности Украины провели 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах. Они состоялись на территории 8 областей.

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Где проходили обыски:

В Киевской области;

Винницкой,

Днепропетровской,

Житомирской,

Ивано-Франковской,

Одесской,

Харьковской,

Черкасской.

СБУ провела масштабные обыски в B2B Jewelry / Фото СБУ

Во время них изъяли:

документы, имеющие доказательное значение;

ювелирные изделия;

печати юридических лиц, которые использовали при совершении преступлений;

мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию;

имущество, в частности транспортные средства, добытые преступным путем.

Также СБУ прекратила работу магазинов B2B Jewelry, а их помещения опечатала.

Кураторам объявили подозрения

4 кураторам объявили о подозрении. СБУ ходатайствовала, чтобы одного из подозреваемых взяли под стражу. Однако Печерский районный суд Киева отправил его домой под личное обязательство. Заметим, оно не предусматривает никаких ограничений на выезд из страны.

Обратите внимание! Кураторов подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации доходов, полученных преступным путем. Эти преступления рассматривают как совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Смотрите видео, как СБУ наведалась в магазины B2B Jewelry: