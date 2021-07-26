Привлечь 12 тысяч SIM-карт
Организовал ботоферму житель Прикарпатья. Известно, что он является специалистом по информационным и телекоммуникационным технологиям.
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С начала 2021 года злоумышленник использовал для регистрации фейковых профилей почти 12 тысяч SIM-карт украинских и российских мобильных операторов.
Ботоферма работала в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках, а заказчиками "услуг" преимущественно были клиенты из России.
Злоумышленник привлек около 12 тысяч SIM-карт
"Мощности" использовали, когда нужны были масштабные искажения реального положения вещей. В основном, это "накрутка" количества просмотров, предпочтений, комментариев в социальных сетях и видеохостингах,
– рассказали в СБУ.
Все расчеты злоумышленники вели в рублях.
Правоохранители провели обыски
Следственные действия провели дома у организатора ботофермы. Правоохранители изъяли:
- SIM-шлюзы,
- компьютерное и другое специализированное телекоммуникационное оборудование,
- почти 3 тысячи SIM-карт операторов мобильной связи.
Правоохранители провели следственные действия дома у злоумышленника
Сейчас продолжаются следственные действия. После их завершения жителю Прикарпатья объявят о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров.