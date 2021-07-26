Залучити 12 тисяч SIM-карток

Організував ботоферму мешканець Прикарпаття. Відомо, що він є спеціалістом з інформаційних та телекомунікаційних технологій.

Важливо В Україні викрили масштабну агентурну мережу російської ФСБ

Від початку 2021 року зловмисник використав для реєстрації фейкових профілів майже 12 тисяч SIM-карток українських та російських мобільних операторів.

Ботоферма працювала у соцмережах, месенджерах та електронних гаманцях, а замовниками "послуг" переважно були клієнти з Росії.



Зловмисник залучив близько 12 тисяч SIM-карток

"Потужності" використовували, коли потрібні були масштабні спотворення реального стану речей. У основному, це "накрутка" кількості переглядів, вподобань, коментарів у соціальних мережах та відеохостингах,

– розповіли в СБУ.

Усі розрахунки зловмисники вели в рублях.

Правоохоронці провели обшуки

Слідчі дії провели вдома в організатора ботоферми. Правоохоронці вилучили:

SIM-шлюзи,

комп'ютерне та інше спеціалізоване телекомунікаційне обладнання,

майже 3 тисячі SIM-карток операторів мобільного зв'язку.



Правоохоронці провели слідчі дії вдома у зловмисника

Наразі тривають слідчі дії. Після їхнього завершення мешканцю Прикарпаття оголосять про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу комп'ютерів.