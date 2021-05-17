Служба безопасности Украины на выходных 15 – 16 мая отправила бывшего нардепа Семена Семенченко в кардиореанимацию. Однако уже 17 мая подозреваемого конвоировали на заседание суда.

Вероятно, состояние здоровья задержанного Семенченко ухудшилось. Об этом заявила его жена Наталья Музыка.

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К нему попал адвокат. Состояние на сегодня выясняем. Находится Семен не в палате для задержанных, как обычно. Пока больше ничего не знаю,

– заявила Музыка.

Впоследствии жена экс-чиновника сообщила, что 17 мая в 14:00 состоится суд по делу Семенченко.

"Сейчас СБУ Семена Семенченко конвоирует из реанимации больницы скорой помощи в зал суда. Это просто беспредел и произвол, других слов нет", – возмутилась Музыка.

В чем подозревают Семенченко

14 мая бывшему народному депутату сообщили подозрение в обстреле телеканала "112 Украина" в июле 2019 года. К счастью, тогда никто не пострадал.

По данным следствия, Семенченко привлек к теракту двух участников подчиненного ему вооруженного формирования.

Кроме того, он якобы организовал передачу денег, чтобы купить средства для теракта.

Если вину экс-чиновника докажут, то ему грозит до 12 лет заключения.

Обратите внимание! Семенченко также подозревают в создании " частной военной компании". Ему сообщили о подозрении в организации схемы незаконного ввоза оружия из России.