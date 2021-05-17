Служба безпеки України на вихідних 15 – 16 травня відправила колишнього нардепа Семена Семенченка у кардіореанімацію. Однак вже 17 травня підозрюваного конвоювали на засідання суду.

Ймовірно, стан здоров'я затриманого Семенченка погіршився. Про це заявила його дружина Наталка Музика.

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До нього потрапив адвокат. Стан на сьогодні з'ясовуємо. Перебуває Семен не в палаті для затриманих, як зазвичай. Поки більше нічого не знаю,

– заявила Музика.

Згодом дружина ексчиновника повідомила, що 17 травня о 14:00 відбудеться суд у справі Семенченка.

"Зараз СБУ Семена Семенченка конвоює з реанімації в лікарні швидкої допомоги в залу суду. Це просто беззаконня і свавілля, інших слів не має", – обурилася Музика.

У чому підозрюють Семенченка

14 травня колишньому народному депутату повідомили підозру в обстрілі телеканалу "112 Україна" у липні 2019 року. На щастя, тоді ніхто не постраждав.

За даними слідства, Семенченко залучив до теракту двох учасників підпорядкованого йому збройного формування.

Крім того, він нібито організував передачу грошей, аби купити засоби для теракту.

Якщо провину ексчиновника доведуть, то йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Зверніть увагу! Семенченка також підозрюють у створенні "приватної військової компанії". Йому повідомили про підозру щодо організації схеми незаконного ввезення зброї з Росії.