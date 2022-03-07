По данным СБУ, эти 13 оккупантов стреляли по мирным жителям, жилым массивам и объектам критической инфраструктуры в Мариуполе, Краматорске, Волновахе, Сартане и Талаковке.

На тему У врага нет подразделений, которые умеют точечно работать, потому что их уничтожили ВСУ, – генерал-майор СБУ

Также именно это подразделение оказывало вооруженное сопротивление украинским военным в районе населенного пункта Майорск.

Их удалось оцепить и поймать во время боя. "В настоящее время боевики сотрудничают со следствием и дают обличительные показания против РФ", – добавили в СБУ.

Кстати, под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие украинские военные, во время оккупации Крыма в 2014 году предавшие государство.

А еще один российский захватчик сам сдался в плен СБУ после разговора со своей девушкой, живущей в украинском Бердичеве. "Я сделал, как ты просила: сложил оружие и сдался в плен украинским военным. Хочу прекратить войну и быть с тобой!" – сказал оккупант.