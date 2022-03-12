СБУ поймала россиянина, которого призвали в армию всего за месяц до войны: видеосвидетельство

Президент страны-агрессора настолько сильно жаждет захвата Украины, что отправляет на войну даже новобранцев и "альтернативщиков". Трудно представить, из кого еще состоит армия врага.

Об этом на допросе в Службе безопасности Украины рассказал россиянин, сдавшийся в плен. Он заявил, что его призвали в армию всего месяц назад.

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За этот месяц я успел стать российским военным, потом военным преступником, а сейчас – еще и военным пленным,

– говорит оккупант.

Он признается, что российская армия не могучая, а просто "длинная". А много подразделений – обычный балласт.

По словам пленного, их военная задача – отвлечение. Говорит, что они шли в бой, в котором их обстреливали, тогда как кто-то более подготовленный выполнял свою задачу.

В СБУ отметили, что теперь россиянин свидетельствует против других оккупантов и помогает довести дело до Гаагского трибунала.

Насчет спасения со стороны своей страны не надеется, потому что "Россия даже трупы солдат не забирает".

Россиянин, которого призвали в армию за месяц до войны: смотрите видео с допроса СБУ