СБУ поймала россиянина, которого призвали в армию всего за месяц до войны: видеосвидетельство
Источник:фейсбук СБУ
Президент страны-агрессора настолько сильно жаждет захвата Украины, что отправляет на войну даже новобранцев и "альтернативщиков". Трудно представить, из кого еще состоит армия врага.
Об этом на допросе в Службе безопасности Украины рассказал россиянин, сдавшийся в плен. Он заявил, что его призвали в армию всего месяц назад.
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За этот месяц я успел стать российским военным, потом военным преступником, а сейчас – еще и военным пленным,
– говорит оккупант.
Он признается, что российская армия не могучая, а просто "длинная". А много подразделений – обычный балласт.
По словам пленного, их военная задача – отвлечение. Говорит, что они шли в бой, в котором их обстреливали, тогда как кто-то более подготовленный выполнял свою задачу.
В СБУ отметили, что теперь россиянин свидетельствует против других оккупантов и помогает довести дело до Гаагского трибунала.
Насчет спасения со стороны своей страны не надеется, потому что "Россия даже трупы солдат не забирает".
Россиянин, которого призвали в армию за месяц до войны: смотрите видео с допроса СБУ
Полный текст сообщения СБУ в фейсбук:
Из-за маниакального желания захватить Украину за три дня Путин бросил в бой даже новобранцев и "альтернативщиков"-призывников, которые вместо срочной службы отрабатывают на общественных работах.
Об этом на видео СБУ говорит очередной пленный, который всего месяц как призвался в армию.
"За этот месяц я успел стать российским военным, потом военным преступником, а сейчас – еще и военным пленным", – говорит оккупант.
Он сам признается, что российская армия не могучая, а просто “длинная”. Причем многие подразделения войск – обычный балласт. "Наша военная задача – отвлечение. Фактически нас обстреливали, пока кто-то более подготовленный выполнял свою задачу".
Теперь он свидетельствует против других захватчиков и помогает СБУ довести дело до Гаагского трибунала.
На спасение не надеется, "потому что РФ даже трупы солдат не забирает".
Вот она, "могучая" путинская армия...
Украина обязательно победит!