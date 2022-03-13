В СБУ показали видео из обстрелянной оккупантами Святогорской лавры

Поздно вечером 13 марта ракетно-бомбовая авиация российских вооруженных сил обстреляла Святогорскую лавру в Донецкой области.

Ужасные кадры разрушений обнародовали в Службе безопасности Украины.

Важно Очередной цинизм: оккупанты бомбили детский областной центр "Жемчужина Донетчины"

Наибольшие повреждения получили помещения, где нашли убежище беженцы. К большому сожалению, есть раненые.

Страна, которая повсюду рассказывает о своем особом православном пути, сбрасывает бомбы и ракеты на одну из главных христианских святынь Украины! Никогда этого не забудем,

– подчеркнули в СБУ.

Украинские силовики посоветовали оккупантам уже сейчас думать о том, что они скажут, когда окажутся перед Богом на суде.

"Думайте уже сейчас, что говорить Всевышнему, потому что наши защитники сделают все, чтобы ускорить вашу встречу с ним", – говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру: смотрите видео