СБУ является одним из флагманов Сил обороны по дальнобойным ударам. Количество пораженных целей уже измеряется сотнями.

Об этом глава СБУ Василий Малюк рассказал в интервью телеканалу "Мы-Украина", сообщает 24 Канал.

Какие успехи дроновых ударов СБУ?

За все время полномасштабного вторжения подразделения СБУ поразили более 200 объектов в глубоком тылу России. Речь идет о военно-промышленном комплексе, логистике, командные пункты. Также Служба безопасности бьет по нефтедобывающей и перерабатывающей отрасли врага.

Очень успешным в этом направлении является Центр специальных операций "А" СБУ, который, по сути, является флагманом этого вида воздушных операций не только в Службе, но и вообще в Украине. Эта работа постоянно продолжается,

– подчеркнул Василий Малюк.

Одним из примеров успешных атак, повлиявших на ситуацию на фронте, глава СБУ назвал удар по складу боеприпасов в городе Торопец. Тогда удалось уничтожить половину всех запасов 120-мм мин врага.

"Это был мегауспех! Мы сработали 120-ю дронами, а еще 20 дронов запускали вместе с нами другие подразделения Сил обороны", – вспоминает Малюк.