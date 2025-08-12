СБУ поразила более 200 объектов в глубоком тылу врага, – Малюк
- СБУ поразила более 200 объектов в глубоком тылу России, включая военно-промышленный комплекс, логистику, командные пункты и нефтедобывающую отрасль.
- Удар по складу боеприпасов в селе Торопец уничтожил половину запасов 120-мм мин врага, используя 120 дронов.
- Центр специальных операций "А" СБУ является флагманом воздушных операций в Украине, проводя успешные дроновые удары.
СБУ является одним из флагманов Сил обороны по дальнобойным ударам. Количество пораженных целей уже измеряется сотнями.
Об этом глава СБУ Василий Малюк рассказал в интервью телеканалу "Мы-Украина", сообщает 24 Канал.
Смотрите также Территории не играют никакой роли для Путина, – Зеленский объяснил, что задумал российский диктатор
Какие успехи дроновых ударов СБУ?
За все время полномасштабного вторжения подразделения СБУ поразили более 200 объектов в глубоком тылу России. Речь идет о военно-промышленном комплексе, логистике, командные пункты. Также Служба безопасности бьет по нефтедобывающей и перерабатывающей отрасли врага.
Очень успешным в этом направлении является Центр специальных операций "А" СБУ, который, по сути, является флагманом этого вида воздушных операций не только в Службе, но и вообще в Украине. Эта работа постоянно продолжается,
– подчеркнул Василий Малюк.
Одним из примеров успешных атак, повлиявших на ситуацию на фронте, глава СБУ назвал удар по складу боеприпасов в городе Торопец. Тогда удалось уничтожить половину всех запасов 120-мм мин врага.
"Это был мегауспех! Мы сработали 120-ю дронами, а еще 20 дронов запускали вместе с нами другие подразделения Сил обороны", – вспоминает Малюк.