Об этом рассказала пресс-секретарь областного управления Иванна Полищук. Будем говорить об обучении в Ковельском и Камень-Каширском районах.

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В то же время точной даты проведения учений в ведомстве не назвали. По словам пресс-секретаря областного управления СБУ, отработку планируют провести уже в ближайшую неделю.

Особый режим во время учений СБУ

В Службе безопасности предупредили, что в приграничных районах во время учений возможно временное введение особого режима:

ограничение или запрет движения транспортных средств и пешеходов;

проверка документов, удостоверяющих личность;

осмотр автомобилей.

К учениям, согласно информации Иванны Полищук, привлекут правоохранителей Волынской и Ровенской областей. Речь идет именно о региональных подразделениях СБУ, Национальной полиции, Госпогранслужбы и Национальной гвардии.

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Правоохранители будут отрабатывать взаимодействие между подразделениями. В то же время под усиленную защиту попадут объекты критической инфраструктуры, энергетической и транспортной системы в частности.

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