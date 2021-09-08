Об этом рассказала пресс-секретарь областного управления Иванна Полищук. Будем говорить об обучении в Ковельском и Камень-Каширском районах.
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В то же время точной даты проведения учений в ведомстве не назвали. По словам пресс-секретаря областного управления СБУ, отработку планируют провести уже в ближайшую неделю.
Особый режим во время учений СБУ
В Службе безопасности предупредили, что в приграничных районах во время учений возможно временное введение особого режима:
- ограничение или запрет движения транспортных средств и пешеходов;
- проверка документов, удостоверяющих личность;
- осмотр автомобилей.
К учениям, согласно информации Иванны Полищук, привлекут правоохранителей Волынской и Ровенской областей. Речь идет именно о региональных подразделениях СБУ, Национальной полиции, Госпогранслужбы и Национальной гвардии.
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Правоохранители будут отрабатывать взаимодействие между подразделениями. В то же время под усиленную защиту попадут объекты критической инфраструктуры, энергетической и транспортной системы в частности.
Антитеррористические учения в Украине: последние новости
- В рамках 3-дневных антитеррористических учений в Луцке еще в июле состоялась эвакуация персонала и пациентов Луцкого Центра первичной медицинской помощи №2.
- 31 августа появилась информация, что Служба безопасности проведет антитеррористические учения на Закарпатье – на территории аэропорта "Ужгород".