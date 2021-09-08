Про це розповіла речниця обласного управління Іванна Поліщук. Мовитимесь про навчання у Ковельському та Камінь-Каширському районах.
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Водночас точної дати проведення навчань у відомстві не назвали. За словами речниці обласного управління СБУ, відпрацювання планують провести вже в найближчий тиждень.
Особливий режим під час навчань СБУ
У Службі безпеки попередили, що у прикордонних районах під час навчань можливе тимчасове запровадження особливого режиму:
- обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів;
- перевірка документів, що посвідчують особу;
- огляд автомобілів.
До навчань, згідно з інформацією Іванни Поліщук, залучать правоохоронців Волинської та Рівненської областей. Мовиться саме про регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Держприкордонслужби та Національної гвардії.
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Правоохоронці відпрацьовуватимуть взаємодію між підрозділами. Водночас під посилений захист потраплять об'єкти критичної інфраструктури, енергетичної і транспортної системи зокрема.
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