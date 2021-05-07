Служба безопасности Украины заблокировала нелегальный канал поставки в Украину комплектующих деталей к огнестрельному оружию. Запчасти житель Киева использовал для пистолетов-пулеметов, которые впоследствии сбывал криминалитету.

Предварительно, злоумышленник организовал в своем гараже мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия.

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Как работала преступная схема

Житель Киева наладил контрабандные поставки комплектующих деталей к автоматическому оружию из одной из европейских стран.

Нелегальный товар злоумышленник получал от иностранных сообщников через сервисы международной почты.

Полученные запчасти он использовал для ремонта и переработки стрелкового оружия, в частности пистолетов-пулеметов. А их впоследствии сбывал представителям криминалитета.

Как задержали контрабандиста

Организатора нелегального канала задержали при получении очередной посылки.

Во время досмотра у него обнаружили 10 ствольных планок и 15 магазинов для автоматического стрелкового оружия типа Scorpion.

Во время обыска у контрабандиста изъяли

2 пистолета-пулемета SA-24 и SA-26;

4 корпуса гранат Ф-1;

унифицированные запалы ручной гранаты;

более 600 патронов различного калибра;

порох для изготовления боеприпасов

приборы и оборудование для ремонта и переделки огнестрельного оружия.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

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