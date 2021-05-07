Служба безпеки України заблокувала нелегальний канал постачання в Україну комплектувальних деталей до вогнепальної зброї. Запчастини житель Києва використовував для пістолетів-кулеметів, які згодом збував криміналітету.

Попередньо, зловмисник організував у своєму гаражі майстерню з виготовлення вогнепальної зброї.

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Як працювала злочинна схема

Житель Києва налагодив контрабандні постачання комплектувальних деталей до автоматичної зброї з однієї з європейських країн.

Нелегальний товар зловмисник отримував від іноземних спільників через сервіси міжнародної пошти.

Отримані запчастини він використовував для ремонту і перероблення стрілецької зброї, зокрема пістолетів-кулеметів. А їх згодом збував представникам криміналітету.

Як затримали контрабандиста

Організатора нелегального каналу затримали при отриманні чергової посилки.

Під час огляду у нього виявили 10 ствольних планок і 15 магазинів для автоматичної стрілецької зброї типу Scorpion.

Під час обшуку у контрабандиста вилучили

2 пістолети-кулемети SA-24 і SA-26;

4 корпуси гранат Ф-1;

уніфіковані запали ручної гранати;

понад 600 патронів різного калібру;

порох для виготовлення боєприпасів;

прилади та обладнання для ремонту та перероблення вогнепальної зброї.

Щодо затриманого порушено кримінальну справу за статтею про контрабанду. Наразі вирішують питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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