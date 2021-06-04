Оперативно-розыскное дело закрыли по представлению старшего следователя Нацполиции. Тогда же одиозного политика сняли с розыска.
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Что касается возвращения в Украину бывшего народного депутата Николая Левченко, то это связано с тем, что в 2021 году по представлению старшего следователя Нацполиции оперативно-розыскное дело в отношении него было закрыто, а Левченко снят с розыска,
– говорится в сообщении.
Детали о закрытии дела
- В СБУ напомнили, что уголовное производство в отношении Левченко начали в 2014 году.
- Ему инкриминировали совершение преступления, которое регламентирует статья о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.
- Еще в 2015 году одиозному политику сообщили о подозрении. Впоследствии Апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание Левченко.
- Следующим шагом стало то, что производство передали следователям Нацполиции.
Реакция СБУ
В СБУ заверили, что продолжат работу в этом направлении.
"СБУ отстаивает позицию, что лица, которые своими действиями способствовали стране-агрессору, должны понести наказание в рамках закона", – отметили в ведомстве.
Возвращение Левченко: главное
- В июне 2021 года стало известно, что скандальный Левченко вернулся в Украину.
- Адвокаты политика заверили, что якобы выиграли против Украины дела в Европейском суде по правам человека.
- Политик "прославился" своими украинфобомными взглядами. Его заявления достигали такого масштаба, что даже представители "Партии регионов" расценивали их как провокации.
- В частности, политик рассказывал, что в Украине вроде бы должен быть только один государственный язык – русский.