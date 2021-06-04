Оперативно-розыскное дело закрыли по представлению старшего следователя Нацполиции. Тогда же одиозного политика сняли с розыска.

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Что касается возвращения в Украину бывшего народного депутата Николая Левченко, то это связано с тем, что в 2021 году по представлению старшего следователя Нацполиции оперативно-розыскное дело в отношении него было закрыто, а Левченко снят с розыска,

– говорится в сообщении.

Детали о закрытии дела

В СБУ напомнили, что уголовное производство в отношении Левченко начали в 2014 году.

Ему инкриминировали совершение преступления, которое регламентирует статья о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Еще в 2015 году одиозному политику сообщили о подозрении. Впоследствии Апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание Левченко.

Следующим шагом стало то, что производство передали следователям Нацполиции.

Реакция СБУ

В СБУ заверили, что продолжат работу в этом направлении.

"СБУ отстаивает позицию, что лица, которые своими действиями способствовали стране-агрессору, должны понести наказание в рамках закона", – отметили в ведомстве.

Возвращение Левченко: главное