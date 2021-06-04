Оперативно-розшукову справу закрили за поданням старшого слідчого Нацполіції. Тоді ж одіозного політика зняли з розшуку.
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Що стосується повернення в Україну колишнього народного депутата Миколи Левченка, то це пов'язано з тим, що в 2021 році за поданням старшого слідчого Нацполіції оперативно-розшукову справу щодо нього було закрито, а Левченка знято з розшуку,
– мовиться у повідомленні.
Деталі про закриття справи
- У СБУ нагадали, що кримінальне провадження щодо Левченка розпочали у 2014 році.
- Йому інкримінували вчинення злочину, який регламентує стаття про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.
- Ще у 2015 році одіозному політику повідомили про підозру. Згодом Апеляційний суд Києва надав дозвіл на затримання Левченка.
- Наступним кроком стало те, що провадження передали слідчим Нацполіції.
Реакція СБУ
У СБУ запевнили, що продовжать роботу у цьому напрямку.
"СБУ відстоює позицію, що особи, які своїми діями сприяли країні-агресору, мають понести покарання у межах закону", – наголосили у відомстві.
Повернення Левченка: головне
- У червні 2021 року стало відомо, що скандальний Левченко повернувся в Україну.
- Адвокати політика запевнили, що начебто виграли проти України справи у Європейському суді з прав людини.
- Політик "прославився" своїми українфобомними поглядами. Його заяви сягали такого масштабу, що навіть представники "Партії регіонів" розцінювали їх як провокації.
- Зокрема, політик розповідав, що в Україні начебто має бути лише одна державна мова – російська.