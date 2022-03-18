Мол, СБУ планирует взорвать его в то время как над городом будет пролетать российский самолет.

Внимание После падения двух ракет в Одесской области обошлось без пострадавших

На самом деле реагировать на этот бред нет смысла. Такие заявления могут быть объектом клинических исследований узкопрофильных медицинских специалистов,

– отметили в СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что все попытки оккупантов переложить на украинских военных ответственность за свои преступления обречены на провал.

Ведь весь мир понимает, кто совершает зверства и убийства мирных жителей в Украине. И то, какая ответственность ждет за это российских захватчиков.