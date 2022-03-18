Мовляв, СБУ планує підірвати його в той час, як над містом пролітатиме російський літак.

Увага Після падіння двох ракет на Одещині обійшлося без постраждалих

Насправді реагувати на цю маячню немає сенсу. Такі заяви можуть бути хіба що об'єктом клінічних досліджень вузькопрофільних медичних фахівців,

– зазначили в СБУ.

У відомстві наголосили, що усі спроби окупантів перекласти на українських військових відповідальність за свої злочини приречені на провал.

Адже весь світ розуміє, хто вчиняє звірства і вбивства мирних мешканців в Україні. І те, яка відповідальність чекає за це на російських загарбників.

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