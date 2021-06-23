В СБУ говорят, что обнаружили основания для того, чтобы направить в Минкульт о внесении Василия Вакуленко в список людей, угрожающих нацбезопасности Украины.

К теме Выбирал песню о Крымском мосте: в Украину с гастролями вновь едет "крымнашист" Баста

СБУ направило документы по Басте в Минкульт

В комментарии журналистам Служба безопасности Украины заявила, что провели соответствующие проверки.

В частности, речь идет о съемках Вакуленко в фильме "Ке-ды", где он играет российского военнослужащего, который проходит службу в оккупированном Крыму,

– говорится в сообщении.

Стоит отметить, что СБУ уже запрещала въезд Басты, однако срок запрета истек. В ведомстве рассказали, – согласно закону, если лицо за 3 года запрета на въезд в Украину ни разу больше не посещало оккупированный Крым, то санкции автоматически аннулируют.

"Что и произошло осенью 2020 года. Собственно говоря, мы считаем, что у преступления нет срока давности. После того как его (Басту – 24 канал) исключили из этого черного списка мы проинформировали коллег из Госпогранслужбы, что Баста посещал Крым и это может быть основанием закрыть для него въезд", – отметили в СБУ.

Позиция Госпогранслужбы

В Госпогранслужбе в комментарии изданию рассказали, что могут опираться только на свои полномочия – запрета на въезд в Украину у Басты нет.

Новых фактов того, что данное лицо посещало оккупированные территории нет,

– заявили в ведомстве.

Более того, в российском издании rg.ru писали, что Баста был в жюри российского конкурса, на котором выбрали лучшую песню про Крымский мост, построенный оккупантами. В этой песне говорится – "желанный Крымский мост соединил два берега России".

Инциденты с Бастой: кратко