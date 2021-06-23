У СБУ кажуть, що виявили підстави для того, щоб скерувати до Мінкульту документ про внесення Василя Вакуленка до списку людей, що загрожують нацбезпеці України.

До теми Обирав пісню про Кримський міст: в Україну з гастролями знову їде "кримнашист" Баста

СБУ скерувало документи щодо Басти в Мінкульт

У коментарі журналістам Служба безпеки України заявила, що провели відповідні перевірки.

Зокрема, мова йде про зйомки Вакуленка у фільмі "Ке-ди", де він грає російського військовослужбовця, який проходить службу в окупованому Криму,

– мовиться у повідомленні.

Варто відзначити, що СБУ вже забороняла в'їзд Басті, проте термін заборони минув. У відомстві розповіли, – згідно з законом, якщо особа за 3 роки заборони на в'їзд в Україну жодного разу більше не відвідувало окупований Крим, то санкцію автоматично анулюють.

"Що і сталося восени 2020 року. Власне кажучи, ми вважаємо, що у злочину немає терміну давності. Після того, як його (Басту – 24 канал) виключили з цього чорного списку ми проінформували колег з Держприкордонслужби, що Баста відвідував Крим і це може бути підставою закрити для нього в'їзд", – відзначили в СБУ.

Позиція Держприкордонслужби

У Держприкордонслужбі у коментарі виданню розповіли, що можуть спиратися тільки на свої повноваження – заборони на в'їзд в Україну в Басти немає.

Нових фактів того, що дана особа відвідувало окуповані території немає,

– заявили у відомстві.

Ба більше, у російському виданні rg.ru писали, що Баста був в журі російського конкурсу, на якому обрали кращу пісню про Кримський міст, побудований окупантами. У цій пісні мовиться – "бажаний Кримський міст з'єднав два береги Росії".

Інциденти з Бастою: коротко