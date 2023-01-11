Мероприятия проводят сегодня, 11 января. Также в проверке СБУ помогают Нацполиция и военная служба правопорядка ВСУ.

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Почему СБУ проверяет правительственный квартал Киева

Как рассказали правоохранители, цель этих мер – проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, а также повышение безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии России, которая пытается дестабилизировать ситуацию в Украине любым способом.

– отметили в СБУ.

Так, правоохранители проверяют:

территории и отдельные помещения с целью выявления запрещенных предметов;

граждан, находящихся на территории правительственного квартала. В то же время будут усилены режимные мероприятия в Печерском районе.

Проверка СБУ правительственного квартала / фото Служба безопасности Украины