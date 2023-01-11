Безпекові заходи проводять сьогодні, 11 січня. Також у перевірці СБУ допомагає Нацполіція та військова служба правопорядку ЗСУ.

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Чому СБУ перевіряє урядовий квартал Києва

Як розповіли правоохоронці, мета цих заходів – перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів, а також підвищення безпеки осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона.

Це особливо важливо в умовах збройної агресії Росії, яка намагається дестабілізувати ситуацію в Україні будь-яким способом,

– зазначили в СБУ.

Так, правоохоронці наразі перевіряють:

території та окремі приміщення для виявлення заборонених предметів;

громадян, які перебувають на території урядового кварталу. Водночас буде посилено режимні заходи в Печерському районі.

Перевірка СБУ урядового кварталу / фото Служба безпеки України