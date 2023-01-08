У СБУ розповіли, що антитерористичні заходи відбуватимуться 9 – 10 січня. Крім СБУ у заходах візьмуть участь органи військового управління та інші правоохоронні структури із залученням військової техніки, озброєння і радіотехнічних засобів.

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У СБУ пояснили, що метою заходів є:

підвищення безпеки мирного населення Харкова,

посилення захищеності об'єктів критичної інфраструктури,

виявлення та затримання можливих диверсійних груп.

Повідомляється, що під час антитерористичних контрдиверсійних заходів можливе обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями міста, перевірка документів громадян, догляд автомобільного транспорту.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати із собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години,

– йдеться у повідомленні.

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