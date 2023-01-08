В СБУ рассказали, что антитеррористические мероприятия будут проходить 9 – 10 января. Кроме СБУ, в мероприятиях примут участие органы военного управления и другие правоохранительные структуры с привлечением военной техники, вооружения и радиотехнических средств.

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В СБУ объяснили, что целью мер является:

повышение безопасности мирного населения Харькова,

усиление защищенности объектов критической инфраструктуры,

обнаружение и задержание возможных диверсионных групп.

Сообщается, что во время антитеррористических контрдиверсионных мер возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города, проверка документов граждан, уход за автомобильным транспортом.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа,

– говорится в сообщении.

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