В СБУ рассказали, что антитеррористические мероприятия будут проходить 9 – 10 января. Кроме СБУ, в мероприятиях примут участие органы военного управления и другие правоохранительные структуры с привлечением военной техники, вооружения и радиотехнических средств.
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В Харькове будут учиться защищать инфраструктуру и выявлять ДРГ
В СБУ объяснили, что целью мер является:
- повышение безопасности мирного населения Харькова,
- усиление защищенности объектов критической инфраструктуры,
- обнаружение и задержание возможных диверсионных групп.
Сообщается, что во время антитеррористических контрдиверсионных мер возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города, проверка документов граждан, уход за автомобильным транспортом.
СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа,
– говорится в сообщении.
Россияне могут попытаться отрезать Харьков от Киева
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный информировал, что Россия готовит 200 тысяч мобилизованных, чтобы начать новое наступление. Оккупанты могут пойти в очередное наступление на любом направлении.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов и глава Минобороны Алексей Резников констатировали, что в январе в России начнется новая волна мобилизации.
- Бригадный генерал Сергей Мельник – начальник Харьковского гарнизона – предположил, что российские оккупанты из новую постараются идти на Харьков. Это произойдет, когда замерзнет земля.
- В атаку страна-террористка будет бросать неподготовленных мобилизованных. Они постараются отрезать Харьков от Киева.
- Осенью 2022 года украинские воины освободили почти всю Харьковскую область. До сих пор временно оккупированными остаются некоторые районы на востоке области вблизи Луганщины.