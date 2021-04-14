СБУ проводит масштабные антитеррористические учения на Херсонщине
Служба безопасности Украины проводит в Херсонской области масштабные многоэтапные антитеррористические учения. Во время учений особое внимание уделяют морской прибрежной зоне региона, а также админгранице с временно оккупированным Крымом.
Источник:СБУ
В учениях принимают участие подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и госслужбы специального транспорта.
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Масштабные учения СБУ на Херсонщине
В спецслужбе отмечают, что мероприятия проводят в условиях, максимально приближенных к реальным.
Во время отработки тренировочных заданий под усиленным контролем и охраной находятся стратегически важные объекты критической инфраструктуры Херсонщины,
– отмечают в СБУ.
Прежде всего это касается
- морских портов,
- объектов энергоснабжения,
- аэропорта,
- мостов,
- газодобывающих вышек.
Участники учений осуществляют совместные режимно-ограничительные мероприятия в морских прибрежных населенных пунктах региона. Учения проводятся в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с соблюдением прав и свобод человека.
СБУ просит с пониманием отнестись жителей Херсона и гостей области к возможным временным неудобствам, вызванных необходимостью проведения антитеррористических учений.
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