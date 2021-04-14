СБУ проводить масштабні антитерористичні навчання на Херсонщині
Служба безпеки України проводить у Херсонській області масштабні багатоетапні антитерористичні навчання. Під час тренувань особливу увагу приділяють морській прибережній зоні регіону, а також адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.
Джерело:СБУ
У навчаннях беруть участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Національної поліції та Держслужби спеціального транспорту.
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Масштабні навчання СБУ на Херсонщині
У спецслужбі наголошують, що заходи проводять в умовах, максимально наближених до реальних.
Під час відпрацювання тренувальних завдань під посиленим контролем і охороною перебувають стратегічно важливі об'єкти критичної інфраструктури Херсонщини,
– зазначають у СБУ.
Насамперед це стосується
- морських портів,
- об'єктів енергопостачання,
- аеропорту,
- мостів,
- газовидобувних веж.
Учасники навчань здійснюють спільні режимно-обмежувальні заходи у морських прибережних населених пунктах регіону. Тренування проводяться відповідно до вимог чинного законодавства України та з дотриманням прав і свобод людини.
СБУ просить із розумінням поставитися мешканців Херсонщини та гостей області до можливих тимчасових незручностей, викликаних необхідністю проведення антитерористичних навчань.
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