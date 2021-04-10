Українські десантники провели навчання на морському узбережжі: фото
Підрозділи 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ провели навчання на морському узбережжі. Підрозділи тренували протидію умовному морському десанту противника.
Джерело:Фейсбук Міністерства оборони України
До навчань залучили також екіпажі бойових вертольотів армійської авіації. Вони забезпечили вогневу підтримку десантників.
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До навчання долучили армійську авіацію
Також бригада відпрацювала заходи з евакуації умовно поранених.
Підготовленість особового складу є визначним фактором, що визначає боєздатність підрозділу,
– зазначили у повідомленні Міноборони.
Одним основних завдань у Міноборони назвали вміння застосувати управління підрозділами у взаємодії з військовими країн-членів НАТО.
Українські військові братимуть участь у навчаннях НАТО
Зазначимо, що раніше у військовому відомстві наголосили, що у 2021 році запланували цілу низку навчань разом з військовими НАТО. Співпраця відбуватиметься у рамках відпрацювання заходів "Колективної оборони".
Перелік навчань, до яких залучать українських військових:
- Steadfast Cobalt,
- Ramstein Apex,
- Ramstein Ambition,
- Steadfast Defender,
- Noble Bonus,
- Steadfast Jupiter,
- Steadfast Leda.
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