У 2021 році Україна долучиться до низки навчань Північноатлантичного Альянсу. Співпраця відбуватиметься у рамках відпрацювання заходів "Колективної оборони".

Про це розповів міністр оборони Андрій Таран. Протягом 2021 року Збройні сили України залучатимуться до заходів НАТО у статусі партнера з розширеними можливостями.

Важливо США закликали Україну провести глибокі реформи, щоб стати членом НАТО

В умовах протистояння з Росією, мотивацією для членства України в Альянсі є стаття статті 5 Вашингтонського договору "Колективна оборона" – "Один за всіх і всі за одного".

Українські військові зажили доброї слави професійних, метких та сміливих серед колег з Альянсу. Це визнання трансформувалося у довіру та готовність долучати українців до відпрацювання "Колективної оборони", яка для НАТО полягає в тому, що напад на будь-яку з держав-членів Альянсу розглядається як напад на усіх,

– розповів Андрій Таран.

До яких навчань долучать українських військових:

Steadfast Cobalt,

Ramstein Apex,

Ramstein Ambition,

Steadfast Defender,

Noble Bonus,

Steadfast Jupiter,

Steadfast Leda.

Актуально Литва запропонує НАТО надати Україні План дій щодо членства, – МЗС країни

США висловили підтримку прагнення Україною членства в НАТО

Зазначимо, що підтримку Києву на шляху до членства в НАТО висловив Вашингтон. Проте глава представництва Північноатлантичного Альянсу в Україні Александр Вінніков зазначив, що Київ має провести комплекс глибоких та систематичних реформ, перш ніж претендувати на вступ.